В Кировской области работает деревообрабатывающий комбинат с безотходным производством

Одним из пунктов рабочей поездки главы региона Игоря Васильева в Белохолуницкий район было новое производство местного деревообрабатывающего комбината.

Чтобы сделать производство безотходным, руководство предприятия приняло решение реализовать два инвестиционных проекта: «Строительство завода по производству пеллет» и «Строительство цеха по производству древесной муки». Основные потребители продукции комбината – крупные холдинги и компании в России, Германии, Бельгии, Голландии, Великобритании. Как рассказал руководитель деревообрабатывающего комбината Владимир Сапенок, новая сортировочная установка позволила автоматизировать большинство процессов предприятия.

– В 2020 году мы приобрели новое современное оборудование. Механизмы работают 24 часа в сутки. Благодаря появлению новых установок и нового цеха производство выросло в три раза. Производство муки пока находится в тестовом режиме, надеемся, что к январю выйдем на промышленный объём. Применение муки очень широкое: от добавления её в пластик и в краску до изготовления водяных фильтров на основе муки. Сейчас на деревообрабатывающем комбинате производится около 200 кг муки в час, а планируется выдавать в час около тонны, – рассказал Владимир Сапенок.

Глава региона отметил, что весь производственный цикл предприятия, начиная от заготовки древесины, распиловки, сушки и изготовления конечного продукта, сосредоточен в одном месте.

– Тем самым контролируется каждый этап производства и гарантируется качество. Очень важно создавать конкурентоспособные лесоперерабатывающие производства с использованием современных технологий и оборудования, направленного, в том числе, на использование древесных отходов, – сказал Игорь Васильев.

Кроме этого, глава региона встретился с представителями промышленных предприятий района. Специалисты регионального министерства лесного хозяйства рассказали на встрече, что в Белохолуницком районе планируются к реализации новые инвестиционные проекты.

– Самое главное – в лесной сфере должны быть максимально прозрачные отношения: цены на сырьё и понятная процедура заготовки. Тогда в области будут условия для притока инвестиций и эффективного развития лесопромышленной отрасли, – отметил губернатор.

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