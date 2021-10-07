В Кировской области работник автокрана упал со строящегося здания и получил тяжелую травму. О происшествии сообщили в Госинспекции труда.

Инцидент произошел 5 августа на стройке. Как было установлено в ходе расследования, водитель автокрана стоял на перекрытии и разматывал грузовой трос техники. Мужчина двигался спиной вперед, натягивая трос. Дойдя до конца плиты, работник потерял равновесие и упал на землю.

Мужчина получил тяжелую травму. Госинспекция труда провела расследование несчастного случая. Виновным в ЧП был признан индивидуальный предприниматель А.Е. Жаворонкова. Она не проконтролировала соблюдение требований охраны труда, что привело к нарушениям во время выполнения работ.

По итогам проверки предпринимателя оштрафовали на 24 тысячи рублей.

Ранее в Кировской области рабочий пилорамы чуть не остался без руки.