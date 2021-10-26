В Кировской области расходы на нацпроекты превысят 14 млрд рублей

В 2022 году расходы на реализацию национальных проектов превысят в Кировской области 14 млрд рублей.

Такие данные озвучили на сегодняшнем заседании Правительства области, где был рассмотрен бюджет региона на 3-летний период.

Как рассказала министр финансов Лариса Маковеева, рост собственных доходов к уровню прошлого года превысил 30%. Эту тенденцию учли в прогнозе социально-экономического развития региона. На его основе были сформированы доходы бюджета.

Предполагается, что в 2022 году они составят 74,8 млрд рублей (55,2% – собственные доходы). Структура собственных налоговых и неналоговых доходов сохранена, 77% формируют три основных источника – НДФЛ, налог на прибыль и акцизы.

В 2023 и 2024 гг. объём собственных доходов прогнозируется с ростом на 6,3% и 4,2% соответственно, который обусловлен положительной динамикой как налоговых, так и неналоговых доходов.

Расходы областного бюджета на будущий год спланированы в объёме 76,2 млрд рублей. Из них 14,6 млрд (5,1 млрд — средства областного бюджета) — на реализацию нацпроектов. В сравнении с текущим годом общий объём средств на них увеличен на 1,3 млрд рублей.

Основной рост расходов придётся на нацпроекты «Безопасные и качественные дороги» (419,9 млн руб.), «Образование» (422,7 млн руб.), «Жилье и городская среда» (514,2 млн руб.).

Проект бюджета на 2022 год сформирован с дефицитом в 1 392,2 млн руб., на 2023-2024 гг – с профицитом в 2 528,7 млн руб. и 851,3 млн руб. соответственно.

Он будет внесён на рассмотрение в Заксобрание области не позднее 1 ноября. А уже на 11 ноября запланировано проведение публичных слушаний.

Принятие проекта бюджета в первом чтении намечено на 18 ноября.