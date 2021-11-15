В Кировской области расширен список мест, куда можно попасть только по QR-кодам

В Кировской области расширили список мест, куда не пустят без QR-кода. Соответствующие поправки в постановление №122-П были внесены 15 ноября. Изменения вступают в силу с 22 ноября 2021 года.
В список заведений и организаций, в которые можно попасть только с QR-кодами, были внесены:
- магазины стройтоваров
- мебельные магазины
- ателье
- магазины автозапчастей
- ювелирные магазины
- спорттовары (в том числе магазины туристических, охотничьих и рыболовных товаров)
- салоны сотовой связи
- магазины бытовой и компьютерной техники
- точки, занимающиеся ремонтом и техобслуживанием автотранспорта
- органы власти и МСУ и их подведомственные учреждения.
Также обязательные QR-коды понадобятся при заселении в гостиницы и хостелы. Нужны они и присутствующим на спортивных соревнованиях.
Исключение составляют:
- аптеки
- медучреждения
- МФЦ (для регистрации на портале госуслуг и получения сертификата о вакцинации). С 16 ноября жителям отдаленных населенных пунктов распечатанный сертификат COVID-19 смогут доставить соцработники или фельдшеры по заявлению.
- мировые судьи
- органы ЗАГС
- учреждения соцобслуживания
Не распространяется требование об обязательных QR-кодах на школьников начального, среднего и старшего звена и учащихся СПО.
При проверке QR-кода данные будут сверяться с данными в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность (временное удостоверение личности, удостоверении личности военнослужащего РФ).
Еще одно важное изменение — с 15 ноября кинотеатрам разрешено проводить сеансы после 23 часов с соблюдением всех ранее утвержденных санитарно-эпидемиологических правил.
Ранее губернатор Игорь Васильев рассказал о расширении действия QR-кодов.