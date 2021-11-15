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В Кировской области расширен список мест, куда можно попасть только по QR-кодам

Юлия Зорина Новости, Главное, Общество

В Кировской области расширили список мест, куда не пустят без QR-кода. Соответствующие поправки в постановление №122-П были внесены 15 ноября. Изменения вступают в силу с 22 ноября 2021 года.

В список заведений и организаций, в которые можно попасть только с QR-кодами, были внесены:

  • магазины стройтоваров
  • мебельные магазины
  • ателье
  • магазины автозапчастей
  • ювелирные магазины
  • спорттовары (в том числе магазины туристических, охотничьих и рыболовных товаров)
  • салоны сотовой связи
  • магазины бытовой и компьютерной техники
  • точки, занимающиеся  ремонтом и техобслуживанием автотранспорта
  • органы власти и МСУ и их подведомственные учреждения.

Также обязательные QR-коды понадобятся при заселении в гостиницы и хостелы. Нужны они и присутствующим на спортивных соревнованиях. 

Исключение составляют:

  • аптеки
  • медучреждения
  • МФЦ (для регистрации на портале госуслуг и получения сертификата о вакцинации). С 16 ноября жителям отдаленных населенных пунктов распечатанный сертификат COVID-19 смогут доставить соцработники или фельдшеры по заявлению.
  • мировые судьи
  • органы ЗАГС
  • учреждения соцобслуживания

Не распространяется требование об обязательных QR-кодах на школьников начального, среднего и старшего звена и учащихся СПО. 

При проверке QR-кода данные будут сверяться с данными в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность (временное удостоверение личности, удостоверении личности военнослужащего РФ).

Еще одно важное изменение — с 15 ноября кинотеатрам разрешено проводить сеансы после 23 часов с соблюдением всех ранее утвержденных санитарно-эпидемиологических правил. 

Ранее губернатор Игорь Васильев рассказал о расширении действия QR-кодов. 

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Юлия Зорина