В Кировской области разработают план по инвестиционному развитию

Фронт работ по стимулированию инвестиционной деятельности в регионе обсудили в правительстве области. На совещании были озвучены ключевые мероприятия, которые будут проведены в этом направлении до 2035 года.

Как подчеркнул глава региона Игорь Васильев, в рамках плана будет пересмотрен подход к формированию перечня приоритетных инвестиционных проектов. А по словам председателя правительства области Александра Чурина, своей целью план инвестиционного развития региона ставит повышение инвестиционной активности как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере.

Как отметила глава минэкономразвития Наталья Кряжева, 2020 год стал непростым для всех сфер. Эпидемиологическая ситуация сказалась на инвестиционной активности многих предприятий. По приблизительным оценкам, объем инвестиций по итогам года составит чуть более 60 миллиардов рублей.

«Социальные» инвестиции были сохранены в полном объеме. При этом, подчеркнула Наталья Кряжева, можно заметить определенный рост инвестиций в реальный сектор экономики, а также сокращение доли использования кредитов и средств бюджета.

Одной из стратегически важных целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, является наращивание темпов инвестиционной активности в регионах. Прирост должен составить порядка 4-5 процентов. Еще одна задача — увеличение объема инвестиций в экономику региона до 70 процентов к 2030 году.

— Ежегодный объем инвестиций в основной капитал в Кировской области к 2035 году должен быть доведен до 132,9 млрд рублей, — рассказала Наталья Кряжева.

Для достижения поставленных целей нужны новые механизмы

Достичь поставленных целей помогут новые механизмы стимулирования частной инвестиционной инициативы, разработанные на федеральном уровне. Это направление бюджетных средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов, на строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов. Помимо строительных работ профинансировать возможно разработку ПСД, услуги по проведению проектно-изыскательских работ, затраты на техприсоединение к инженерно-техническим сетям.

С частными инвесторами будут заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Благодаря этому они получат право на применение стабилизационной оговорки во время реализации своего проекта. Также инвесторы смогут претендовать на возмещение части затрат, понесенных при создании объектов инфраструктуры. Возмещение произойдет за счет бюджетных средств.

Также инвесторов будут информировать о возможностях использования инструментов фондового рынка, краудинвестинга, факторинговых операций. А предприятиям региона помогут выйти на электронные торговые площадки, в том числе зарубежные.