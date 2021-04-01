В Кировской области разрешили работу ночных заведений и крытых катков

В регионе в очередной раз ослабили коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление правительства опубликовано сегодня, 1 апреля.

На этот раз послабления коснулись ночных клубов, детских игровых комнат и развлекательных центров. Они могут начать работу с 1 апреля. Также разрешена деятельность крытых катков и соляриев в торговых центрах. Могут посещать открытые стадионы и болельщики.

Также постановлением разрешено проведение мероприятий по подготовке к празднованию 76-летия победы в Великой Отечественной войне.

Правда, частичные антиковидные меры все же сохраняются. Так, игровые комнаты могут работать с ограничением – не более 1 человека на 4 квадратных метра.

Напомним, что в Кировской области полным ходом идет вакцинация от коронавируса, и количество заболевших хоть и медленно, но неуклонно снижается.