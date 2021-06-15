В Кировской области развивают движение «Бочча»

В нее уже вовлечены более 600 спортсменов региона.

В конце минувшей недели в рамках проекта «Бочча любят все!» в кировском Центре развития туризма представителям 15-ти соцучреждений региона вручили спортинвентарь для молодой игры — бочча.

Всем организация досталось по комплекту: 13 мячей – 6 красных и 6 синих, диаметром – 27 см, весом – 275 г, и еще один белый шар — «джек», он меньше и легче других, но является ключевым в игре, калипер — специальное приспособление которым замеряют расстояния между мячами. Чтобы все это было удобно хранить, наборы подарили в специальных рюкзаках. Приобрели комплекты на деньги гранта Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.

Инициатор проекта «Бочча любят все!» Дмитрий Жданов отметил, что он хочет с помощью этой игры входящей в список Паралимпийских Игр хочет реабилитировать и социализировать кировчан с ограничениями по здоровью. В нее можно играть людям с разными ограничениями заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Причем тренеры, работающие со спортсменами, отмечают положительную динамику в течении болезней подопечных.

— Наша задача, привить интерес к этой игре и подготовить спортсменов для команды от региона. Сейчас в движение «Бочча» вовлечены более 600 кировчан, 6 спортсменов являются участниками всероссийских соревнований, спортивные разряды имеют 9 детей с инвалидностью, — сообщил Жданов.

Добавим, бочча – паралимпийский вид спорта, который принадлежит к семейству игр с мячом, близких к боулингу и петанку. Он абсолютно не травмоопасный. От игрока требуется точность и концентрация, тактическое мышление, ловкость.

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Фото: socialkirov.ru paralymp.ru fondopora.ru vk.com/club24555155