В Кировской области разыскивают алиментщика, задолжавшего 150 тысяч рублей

Судебные приставы Котельничского района разыскивают злостного неплательщика алиментов.

По данным ведомства, 50-летний Сергей Михайлович Ефимовых из Котельнича задолжал более 150 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Приставы предполагают, что мужчина может находиться в Ленинском районе Кирова. Раньше он работал на производстве ЖБИ.

Жителей Кирова и области просят помочь в поисках должника. Все, у кого есть информация о его местонахождении, могут сообщить об этом по номеру 8-963-000-05-32 или в дежурную часть Управления ФССП по телефону 8(8332) 48-99-05.

Ранее мы писали, что в Кирово-Чепецке ищут мать-алиментщицу.