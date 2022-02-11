В Кировской области разыскивают алиментщика, задолжавшего 150 тысяч рублей

Судебные приставы Котельничского района разыскивают злостного неплательщика алиментов.
По данным ведомства, 50-летний Сергей Михайлович Ефимовых из Котельнича задолжал более 150 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Приставы предполагают, что мужчина может находиться в Ленинском районе Кирова. Раньше он работал на производстве ЖБИ.
Жителей Кирова и области просят помочь в поисках должника. Все, у кого есть информация о его местонахождении, могут сообщить об этом по номеру 8-963-000-05-32 или в дежурную часть Управления ФССП по телефону 8(8332) 48-99-05.
Ранее мы писали, что в Кирово-Чепецке ищут мать-алиментщицу.