В Кировской области разыскивают без вести пропавшую женщину в фиолетовой куртке

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 38-летней женщины.

Жительница Кирово-Чепецка Юлия Кисарева пропала 7 октября 2021 года. Около 16 часов она ушла из дома на проспекте Мира, 20, села в такси и уехала в Киров. В областном центре Юлия вышла из машины у дома на улице Жуковского, 6 и ушла в неизвестном направлении. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Пропавшей 38 лет, ее рост – 163 сантиметра, телосложение плотное. У Юлии Кисаревой темно-русые коротко стриженые волосы, карие глаза. Женщина была одета в фиолетовую курточку, синие джинсы и черные кроссовки. С собой у нее был коричневый рюкзак.

По факту пропажи женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. Жителей Кирова, обладающих информацией о местонахождении или обстоятельствах исчезновения Юлии Кисаревой, просят позвонить по номерам: 8 (8332) 485-197, 485-220.

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