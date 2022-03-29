В Кировской области разыскивают победителя лотереи, который выиграл 1 миллион рублей

В Кировской области разыскивают победителя лотереи «Новогодний миллиард», которую проводила компания «Столото». Неизвестный везунчик выиграл 1 миллион рублей, но до сих пор не обратился за выигрышем.

Как сообщают в компании, счастливый билет кировчанин купил в отделении «Почты России» в Кирове. Розыгрыш состоялся 1 января 2022 года. Участников 1421-го тиража лотереи просят еще раз проверить свои лотерейные билеты – а вдруг выигрыш ваш?

Отметим, что 1 января было разыграно 2,974 миллиарда рублей. Двое участников лотереи выиграли по 500 миллионов, еще 52 – по 1 миллиону. Были и более «мелкие» призы. Всего выигрышными стали 14,4 тысячи билетов.

За выигрышами уже обратились 50 человек, получивших крупные суммы. Большинство из них оформили выигрыш в январе, еще часть – в феврале и двое – в марте.

Отметим, что получить деньги можно в течение 3,5 года с даты проведения тиража. Потом невостребованные выигрыши перечисляются в бюджет РФ.

Ранее мы писали, что кировчанка выиграла квартиру за 1,7 миллиона рублей.