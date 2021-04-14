В Кировской области разыскивают подозреваемого в убийстве

Инцидент произошел в селе Шурма Уржумского района в ночь на 13 апреля.

35-летний местный житель, будучи пьяным, напал на женщину с ножом. Мужчина нанес ей несколько ранений, из-за которых потерпевшая скончалась на месте, а сам скрылся с места преступления.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установили быстро – им оказался Денис Дренаев, уроженец д. Нолишки Уржумского района.

В настоящее время мужчину разыскивает полиция.

Приметы подозреваемого:

На вид 35-40 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие. Был одет в синюю майку, черные спортивные штаны, черные кроссовки. Особые приметы: на пальцах левой руки татуировки в виде перстней.

Всех, у кого имеется информация о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8(8332)485-108, 8-8332-589-530, 589-514, 589-587, 589-284 или 02.

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