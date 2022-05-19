В Кировской области разыскивают пропавшую женщину с 3-летним сыном

В Кировской области ищут пропавшую женщину с 3-летним ребенком. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

32-летняя Ирина Власихина и ее сын, 3-летний Егор – жители города Глазова Удмуртской Республики. С 16 мая женщина не выходит на связь с родственниками.

Пропавшие могут находиться в Кировской области. Волонтеры просят кировчан помочь в распространении информации в соцсетях.

Женщина невысокого роста, с черными волосами. Могла быть одета в черную куртку, черные кроссовки и серые штаны.

Мальчик ростом 80 см, мог быть одет в темно-серую курточку, темные джинсы, светлые кроссовки и голубую шапку.