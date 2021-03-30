В Кировской области реализуют 233 проекта в рамках ППМИ

Об этом стало известно на заседании правительства 30 марта. Как отметил губернатор Игорь Васильев, проект по поддержке местных инициатив реализуется в области уже 12 лет и будет продолжен в следующем году.

— Проект помогает жителям местными органами власти создавать комфортные условия для жизни в населенных пунктах нашей области. Он развивается и подстраивается под запросы жителей региона, учитывая специфику каждого муниципального образования, — подчеркнул Игорь Васильев.

Как рассказала глава минсоцразвития области Ольга Шулятьева, в текущем году будут реализованы проекты, выбранные по заявкам прошлого года. Всего в конкурсе участвовали 424 проекта. Из них были выбраны 233 инициативы. На их реализацию будет выделено 150 миллионов рублей.

На эти средства в 2021 году планируется отремонтировать 73 участка автодорог, 30 объектов водоснабжения, 14 объектов уличного освещения, благоустроить 45 общественных территорий населенных пунктов и 5 мест массового отдыха, а также отремонтировать 45 объектов социальной инфраструктуры. Выполненные работы будут оплачены в этом году, а не в следующем – впервые с 2015 года.

— Это должно повысить привлекательность закупок для малого и начинающего бизнеса, — отметила Ольга Шулятьева.

Отметим, что за время действия ППМИ в Кировской области было реализовано 3125 заявок. Большая часть проектов была посвящена благоустройству территории – автодорогам, тротуарам и остановкам, а также вопросам водоснабжения в малых населенных пунктах. При этом при активном участии жителей решались как локальные проблемы, требующие небольших затрат, так и крупные, нуждающиеся в миллионных бюджетах. Но здесь, по словам главы региона, важен не только и не столько финансовый вклад, сколько личная ответственность за отремонтированные и построенные объекты.

Ранее мы писали, что в Слободском районе в рамках ППМИ привели в надлежащее состояние пожарный водоем.