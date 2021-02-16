В Кировской области ребёнок чуть не замёрз в сугробе

К счастью, малышку спас прохожий.

В паблике «ЗЧ — ЗЛОЙ ЧЕПЧАНИН» появился пост благодарности. Местная жительница благодарит человека, который спас её дочку. В 30-градусный мороз ребёнок провалился в сугроб. Самостоятельно выбраться девочка не могла.

Он начала звать на помощь. Отозвался мужчина. Он вытащил ребёнка из снежного плена.

— На улице мороз. По словам медиков, ещё бы минут 30 и ребёнок бы замёрз, — написала мама девочки. Сама она была в это время на работе.

В комментариях обсуждают произошедшее. По словам пользователей, виной всему огромные снежные кучи, которые можно встретить не только в Кирово-Чепецке, но и в Кирове, и в других населённых пунктах. На снежных завалах постоянно играют ребята.

Фото: m24.ru. К информации непосредственного отношения не имеет.