В Кировской области резко потеплеет

Холода начали отступать – в Кировскую область идет потепление.

Как обещают синоптики, оно будет резким. Буквально за день столбики термометров поднимутся больше чем на 10 градусов.

В пятницу, 15 января, в Кирове ожидаются комфортные -10°C и небольшой снег днем. Всего на градус будет холоднее ночью.

Суббота, 16 января, также будет относительно теплой. Днем температура воздуха составит -12 градусов, а ночью -14. Все время будет идти снег.

А вот в воскресенье, 17 января, к Кировской области подойдет вторая волна холода. Днем температура воздуха упадет до -18, а ночью – до -22 градусов. Зато к вечеру небо наконец прояснится.

Накануне МЧС разослало кировчанам метеопредупреждения. В сообщениях было сказано, что на территории области ожидается температура до -42 градусов.

До обещанного минимума холода не дотянули. Однако вплотную приблизились к нему. По информации паблика «Любительская метеорология в Кирове», утром 14 января минимальная температура составила -38,2°C. Такая цифра была отмечена в Вятских Полянах. Это самая низкая температура воздуха за последние 4 года.

Из-за морозов кировские энергетики перешли в режим повышенной готовности. В случае ЧП к аварийным работам смогут оперативно приступить 170 бригад. Впереди — еще одно, более сильное похолодание.

Фото: Андрей Малыгин