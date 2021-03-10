В Кировской области родители поменяются местами с детьми и сдадут ЕГЭ

Акция, которая позволит познакомить мам и пап школьников с процедурой, состоится в регионе 20 марта.

Правительство Кировской области сообщает, что наш регион присоединяется к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Она состоится в субботу, 20 марта, в разных школах региона.

В этот день за школьные парты сядут мамы и папы будущих выпускников. Они получат контрольно-измерительные материалы и должны будут выполнить задания по русскому языку. На испытание даётся 60 минут. Все рекомендации Роспотребнадзора при этом должны быть соблюдены.

По словам представителей регионального министерства образования, акция прежде всего знакомит родителей с самой процедурой ЕГЭ, а также помогает им лучше понять своих детей, которым уже скоро предстоит сдавать выпускные экзамены. Для взрослых приготовлены сокращённые задания. Среди материалов не будет реальных работ по ЕГЭ.

ЕГЭ для родителей в нашем регионе пройдёт уже в пятый раз. В прошлом году местами со своими детьми поменялись около 500 человек, которые проверили свои знания по истории. Кстати, в этом году кировские выпускники сдадут экзамены по упрощённым правилам.

Ранее мы писали, что расписание ЕГЭ уже известно.

Фото: kirovreg.ru