В Кировской области родителям переведут новую денежную выплату на детей от 8 до 17 лет

Подробности рассказали в правительстве региона.

22 апреля губернатор Игорь Васильев участвовал в совещании с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой. Совещание касалось готовности осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, предусмотренной указом президента.

Помощь предусмотрена для семей, чей среднедушевой доход на одного члена не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Кировской области.

Новая мера поддержки начнет действовать с 1 мая. Для её получения от родителя (законного представителя) требуется только заявление, которое можно подать через портал госуслуг, а также через МФЦ. Далее все необходимые сведения запрашивает Пенсионный фонд самостоятельно.

— Поддержка семей с детьми — в числе приоритетных задач государства. В регионе уделяется особое внимание именно развитию комплекса мер для поддержки семей с детьми. Даже в сложных жизненных ситуациях люди должны быть уверены, что могут рассчитывать на помощь государства, — подчеркнул губернатор Игорь Васильев.

По предварительной информации, новую выплату смогут получить семьи Кировской области почти на 58 тысяч детей. Размер выплаты будет рассчитываться индивидуально.

Ранее мы сообщали, что 770 многодетных семей Кировской области смогут получить компенсацию вместо земли.

Фото: из открытых источников и Александра Папырина