В Кировской области рыбак поймал 10-килограммовую щуку

Житель Котельничского района поймал огромную щуку. Вес рыбы составил почти 10 килограммов.

Фото рыбака с уловом опубликовала группа «Типичный Котельнич». Как сообщается в паблике, рыбака зовут Роман Юдинцев. Он живет в поселке Юбилейном. Рекордную щуку он поймал в местном пруду.

Отметим, что среди рыбаков ходит множество легенд про огромных щук. И действительно, по данным ихтиологов, вес отдельных рыб может достигать 30-35 килограммов. Однако чаще всего вес пойманных щук составляет не более 2 кило, реже – 5-7. Поэтому поимку 10-килограммовой особи можно считать большой удачей.

Ранее мы писали, что в Куменском районе рыбак поймал карпа-гиганта.

Фото: vk.com/vkotle