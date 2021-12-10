Нина Евгеньевна Пушкарева живет в поселке Уни. В конце июня женщина вышла из дома, стех пор ее родственники ничего о ней не слышали.

В Кировской области с июня разыскивается 63-летняя женщина. Нина Евгеньевна Пушкарева является уроженкой деревни Кокоры. Ее местонахождение и судьбы до сих пор неизвестны. Правоохранители просят жителей региона помочь в ее розыске.

Приметы Нины Евгеньевны

63-летняя женщина ростом около 170 сантиметров. Телосложение худощавое. На момент исчезновения она была в черной кофте-безрукавке, зеленой куртке и серых спортивных брюках с белыми лампасами. Обута была в резиновые сапоги.

Нина Евгеньевна страдает болезнью Паркинсона, поэтому плохо ориентируется в окружающей обстановке.

Если вам что-либо известно о пропавшей, то сообщите об этом по телефону 8 (8332) 48-52-74.

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