В Кировской области садоводы сняли на видео редкую птицу

Жительница Верхошижемского района заметила на своем огороде редкую птицу необычной окраски.

Небольшую видеозапись она опубликовала в группе «Мой Верхошижемский район | Верхошижемье».

— Интересный гость в нашем огороде! – написала автор записи Елена.

Как пояснили другие участники паблика, на видео попал магаданский удод – не часто встречающийся в наших краях вид. Птицу легко вычислить по характерному «рисунку» на перьях и хохолку.

Граница ареала обитания удодов проходит по южным районам Кировской области, где они иногда вьют гнезда. Однако этих птиц периодически замечают в центральных и даже в северных районах вятского края.

Ранее мы писали, что в Кировской области заметили белую лазоревку.