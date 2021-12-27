В Кировской области санавиация спасла жизнь 30-летней женщине

В Опаринском районе благодаря санавиации удалось спасти жизнь 30-летней женщине.

Женщина ездила в командировку и еще в поезде почувствовала недомогание. В ЦРБ она поступила с острым воспалением брюшной полости, уже в состоянии шока. Врачи оказали пациентке экстренную помощь и приняли решение транспортировать ее в Киров.

За женщиной был направлен вертолет санавиации. Через 3 часа пациентку доставили в Больницу скорой медицинской помощи. Выяснилось, что у женщины перфоративная язва.

В хирургии пациентку экстренно прооперировали. В настоящее время она чувствует себя хорошо.

Как рассказал заместитель главврача главного врача по хирургии Больницы скорой помощи Антон Четвертных, спасти жизнь пациентки удалось благодаря тому, что все сотрудники сработали быстро и слаженно.

Напомним, что вертолетная площадка на территории медицинского учреждения Больницы скорой помощи появилась в 2018 году. В 2021-м вертолеты санавиации совершили 374 вылета и эвакуировали 468 человек, нуждающихся в помощи.

Ранее в Нагорском районе медики на вертолетах спасли жизнь раненому мужчине.