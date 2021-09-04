В Кировской области сдали еще один дом для переселенцев из аварийного жилья

В Опаринском районе сдан в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья. В 30-квартирный дом на Розы Люксембург, 18 переедут 43 человека.

— Дом возведен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В современное благоустроенное жилье переедут 43 человека. Уверен, что жить в новых квартирах будет уютно, тепло, комфортно, — сказал Игорь Васильев во время рабочей поездки в Опарино.

Разрешение на строительство было выдано в январе 2021 года. Стоимость работ составила 56,1 миллиона рублей, большая часть из которых – средства Фонда ЖКХ.

На стройку ушло меньше года. Квартиры выполнены в чистовой отделке. В августе дом был сдан в эксплуатацию. В ближайшее время в новое жилье заедут 29 семей.

— Я думаю, что к октябрю уже переселимся. Наш старый дом был построен в 1936 году, в нем приходилось носить воду из колодца, а все удобства были на улице. В новом доме тепло и уютно, есть отопление и вода, — рассказала хозяйка новой квартиры Любовь Купчая.

Ранее мы писали, что в Кировской области планируется досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья на 2019-2025 годы. После этого регион готов принять участие в новой программе.