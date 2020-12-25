В Кировской области сельчане вытащили соседей из огня

Декабрьской ночью в Подосиновце загорелся один из домов на улице Советской. Жильцы дома спали. Первыми пожар заметили их соседи Андрей Ботвин, Дмитрий Чувакорзин и Сергей Гладкий.

В это время из-под кровли уже валил густой дым, был виден открытый огонь. На крыше дома от высокой температуры начал лопаться шифер.

Соседи вызвали пожарных, а сами поспешили на помощь. Попасть в дом получилось только через окно – путь через дверь был уже отрезан огнем. Дмитрий разбил стекло и в окно передал Андрею хозяина – инвалида 1-й группы. Потом помог выбраться его супруге – ее встретил Сергей.

Как только жильцы выбрались из дома, на место происшествия прибыли пожарные. Отстоять дом не удалось – сгорела крыша, перекрытия и сарай во дворе. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время в администрации района обсуждают возможность поощрения смелых сельчан.

Ранее мы рассказывали, как пожарные спасали жителей горящей многоэтажки в Коминтерне.

На фото: Дмитрий Чуваркозин и Сергей Гладкий