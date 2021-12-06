В Кировской области сфотографировали 3 солнца

С приходом морозом жители Кировской области стали свидетелями редкого природного явления – солнечного гало. Фото появилось в группе «Типичный Киров».

Солнечное гало было снято в поселке Лальск Лузского района. «Ложные солнца» можно было наблюдать над рекой Лузой. В комментариях участники сообщества поделились аналогичными снимками.

Солнечное гало – это оптическая иллюзия, которая возникает при морозной погоде и высокой влажности воздуха. Солнечный свет проходит через ледяные кристаллы, преломляясь в них, и образует дугу вокруг Солнца.

Судя по прогнозу погоды, наблюдать гало кировчане смогут и во вторник, 7 декабря. Потом морозы ненадолго отступят, сменившись резким потеплением.

Фото: https://vk.com/etotkirov, Наталья Зимирева