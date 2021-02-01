В Кировской области сфотографировали редкую птицу

В Верхнекамском районе заметили белую куропатку. Фото редкой птицы сделал участник проекта «Птицы Кировской области» с ником anisimov-43.

Белая куропатка входит в Красные книги России и Кировской области. По словам главного хранителя фондов кировского зоомузея, орнитолога Владимира Сотникова, белая куропатка в наших краях встречается нечасто. Однако эти птицы могут даже гнездиться в наших краях. Южная граница ареала их обитания проходит по болотам северных районов Вятки — Верхнекамского, Подосиновского, Омутнинского, Лузского.

Ранее в Кировской области заметили другого редкого представителя птичьих — оляпку, или водяного воробья. Эта птица встречается преимущественно в северных широтах.

Фото: vk.com/inaturalistkirov