В Кировской области сфотографировали всполохи в небе

В ночь на 12 января над Кировской областью вновь разгорелось полярное сияние.

Его сумел сфотографировать житель областного центра Сергей Панагушин. Снимок он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Фото было сделано на окраине города – на Филейке. Днем ранее паблик «Любительская метеорология в Кирове» сообщил о том, что свечение в небе смогут наблюдать жители области примерно до 60 градуса северной широты. Это район Лузы и соседних населенных пунктов.

— Видна низкая дуга свечения без динамики, — сообщалось в группе.

Позже в комментариях к посту подписчики группы рассказали, что видели слабое сияние в Слободском районе, а также в Зуевке. В Кирове же наблюдать северное сияние во всей красе мешают излишки света от фонарей и прочих источников освещения.

Двумя неделями ранее в предновогодние морозы кировчане могли наблюдать паргелий.

Фото: Сергей Панагушин