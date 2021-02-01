В Кировской области сгорели мужчина и женщина

Пожар произошел вечером 30 января в деревне Ральники Малмыжского района. Загорелся один из домов на улице Молодежной.

После ликвидации огня на пожарище обнаружили останки тел двух человек. По предварительным данным, погибшие — 58-летняя хозяйка сгоревшего дома и 41-летний мужчина, бывший у нее в гостях. Вероятной причиной пожара следователи называют замыкание электропроводки.

В настоящее время по факту происшествия проходит проверка. Назначен ряд экспертиз.

Ранее мы писали, что в Слободском районе во время пожара погиб мужчина.