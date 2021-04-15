В Кировской области школьный бухгалтер присвоила 3 миллиона рублей

Инцидент произошел в Уржумском районе. В 2014-2017 годах главный бухгалтер одной из местных школ незаконно начисляла себе завышенную зарплату.

Как сообщили в областной прокуратуре, используя свое служебное положение, женщина подделывала бухгалтерские документы и проводила фиктивные кассовые операции. В результате ей удалось положить в свой карман почти 3 миллиона рублей. Деньгами женщина потратила на свои цели.

По факту присвоения имущества было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ. Суд признал женщину виновной в содеянном. После вступления приговора в силу прокуратура направила иск о взыскании с осужденной причиненного материального ущерба.

Иск был удовлетворен. Средства будут выплачены в муниципальный бюджет.