В Кировской области сильные туманы на этой неделе могут нарушить авиасообщение

Такая обстановка прогнозируется и в других регионах России.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций опубликовал предупреждение о неблагоприятной погодной обстановке в ряде субъектов страны. Так, сразу в девяти регионах на этой неделе даже может быть нарушено авиасообщение.

Причина — сильные туманы, которые прогнозируют синоптики. Они ожидаются в Кировской области, Удмуртии, Татарстане, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Вологодской, Костромской, а также в Самарской областях.

— В перечисленных субъектах вероятны наибольшие риски нарушений авиасообщений, — сообщают ВестиFM со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт.

При этом органам исполнительной власти рекомендовано информировать население о транспортных рисках, которые могут быть связаны с опасными и неблагоприятными погодными явлениями.

Фото: yandex.ru