В Кировской области системы жизнеобеспечения достойно справились с морозами

Коммунальщики оперативно реагируют на аварии на сетях.

В период сильных морозов в системе ЖКХ Кировской области был введен режим повышенной готовности. На дежурство вывели дополнительные бригады рабочих, которые могли быстро реагировать на возникающие ЧП. Дежурная служба в региональном министерстве энергетики и ЖКХ следила за случившимися авариями и контролировала сроки устранения причин происшествий.

Проблемы на сегодняшний день сохраняются в 9 населенных пунктах. В них перемерзли трубы, подающие холодную воду. Жителям обеспечили подвоз воды. Ремонт трубопроводов организуют, когда морозы ослабнут.

Так, сегодня в микрорайоне Радужный работники Водоканала уже приступили к ремонту дефекта труб холодного водоснабжения. 35 домов без водоснабжения. Жители могут набрать воду в автоцистерне на парковке по ул. Строителей, 2. Машина будет стоять до 20 часов.

Особое внимание коммунальщиков было к отопительной системе. За три минувших недели в регионе произошло 8 аварий на этих сетях. На их ликвидацию рабочим отводится треть суток, поэтому сейчас все ЧС устранены.

Фото: admkirov.ru