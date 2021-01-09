В Кировской области следят за жалобами горожан на переполненные контейнеры

Сотрудники министерства охраны окружающей среды ежедневно проверяют работу по вывозу мусора с площадок в Кирове.

Работники министерства охраны окружающей среды каждый день организуют проверки площадок, на которые жаловались горожане. Так, сегодня проинспектировали 43 площадки. На части из них контейнеры действительно оказались переполнены. Адреса сообщили регоператору для работы.

Уборки площадок по сбору ТКО проводят круглосуточно. В этом задействовано более 30 машин спецтехники и порядка 80 сотрудников. Благодаря этому почти везде удалось снять остроту проблемы, сейчас сигналы отрабатываются точечно, сообщается в региональном министерстве.

8 января из Кирова вывезено почти 500 тонн мусора. Это на 40% больше средненормативного значения.

В правительстве отмечают, что ни одно обращение, поступившее от гражданв социальных сетях, не остается без внимания. Также по-прежнему работает «горячая линия» по телефону: (8332) 63-16-11.

Фото: Александр Папырин