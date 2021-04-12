В Кировской области случился пожар на крупном производстве

Свидетелями происшествия стало большое количество людей.

В городе Слободском накануне произошёл крупный пожар. Точнее огонь распространился на строения, находящиеся в деревне Зотовы. Населённый пункт расположен в ближайшем пригороде.

Часть деревни окутал едкий, чёрный дым. Местные жители поспешили посмотреть, что случилось. В интернете появились фотографии крупного пожара.

На место выехали несколько пожарных расчётов. С огнём пришлось бороться продолжительное время. В результате его удалось потушить.

Как выяснилось, горел цех по производству пеллет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области. Сейчас обстоятельства случившегося выясняются. Проводится проверка. В ходе неё установят причину возгорания и ущерб.

Ранее мы писали, что двое жителей Омутнинска погибли при пожаре.

Фото: vk.com/slb_priznavashki