В Кировской области снимут фильм о проживающих здесь национальностях

Документальный фильм о проживающих в регионе национальностях снимут в Кировской области.

Открытый конкурс размещён на сайте закупок. Максимальная цена — 300 тыс. рублей. В неё входят все затраты, включая транспортные расходы на поездки в районы.

Заказчиком выступает КОГАУ «Дом дружбы народов», с которым победителю предстоит согласовывать концептуальные идеи (не менее двух) и сценарии фильма.

«Создаваемый фильм должен являться тематическим раскрытием темы национальностей, проживающих на территории Кировской области. Он должен соответствовать знаку информационной продукции 12+, иметь позитивную побудительную составляющую, мотивирующую зрителей. Озвучивание фильма производится на русском языке профессиональными дикторами/актерами/публичными лицами и т.п.», — говорится в документации.

Там же сообщается, что работы должны быть выполнены по 1 ноября.

В настоящее время идёт работа конкурсной комиссии.

Ранее мы сообщали о том, что в Кирове сняли фильм о микрорайоне Коминтерновский.