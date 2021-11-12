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В Кировской области сняли на видео медведя, который ел просроченные пряники

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

В Советском районе Кировской области сняли на видео медведя, который ел пряники перед камерой. Видеозапись появилась в группе «Типичный Киров».

Ролик с участием косолапого записали в районе деревни Аксеново в октябре. Медведь ел просроченные пряники со сладкой начинкой.

— Перед видеокамерой был выложен шикарный корм — пряники со сладкой начинкой от местных производителей, товар-просрочка. Видео Павел Дворецкий, Советский район Кировской области, — сообщается в группе.

Ранее мы писали, что в Малмыже 3 медведя пугают местных жителей. 

Фото: vk.com/etotkirov

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Юлия Зорина