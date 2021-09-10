В Кировской области сняли на видео огромную стаю журавлей

В Котельничском районе сняли на видео огромную стаю журавлей. Видеоролик появился в группе «Типичный Котельнич» «ВКонтакте» 9 сентября.

Птиц снял с дрона местный житель Сергей Шестаков. Судя по всему, птицы устроили небольшую остановку во время долгого перелета. На дрон особого внимания журавли не обратили.

«Каждый год прилетают, у них здесь остановка», «Журавлиное поле… завораживающе», — написали в комментариях подписчики группы.

Журавль считается одним из самых распространенных видов птиц в Кировской области. Однако эти птицы обычно ведут скрытый образ жизни и редко попадаются на глаза людям, особенно такими большими стаями. Обычно они летают группами по 4-7 особей. Осенью, перед отлетом на зимовку, журавли подкармливаются на полях озимой пшеницей и неубранным картофелем.

Ранее мы писали, что в Кировской области сняли на видео завтрак медвежьей семьи.

Фото, видео: vk.com/vkotle