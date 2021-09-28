В Кировской области сняли на видео погоню со стрельбой

В Кировской области полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить гонщика на легковушке. Погоню со стрельбой сняли на видео.

Инцидент произошел 26 сентября в поселке Красная Поляна Вятскополянского района. Сотрудники ДПС заметили ВАЗ-21110, едущий по непрямой траектории. На требование остановиться водитель не отреагировал.

ДПСники начали преследование, периодически подавая сигналы об остановке с помощью громкоговорителя и маячков. Однако правонарушитель проскочил через закрытый железнодорожный переезд и продолжил движение. Тогда было принято решение стрелять по колесам.

Полицейским пришлось сделать несколько выстрелов, прежде чем авто остановилось с пробитыми колесами. Водитель был задержан. Медосвидетельствование показало, что 31-летний мужчина был пьян.

В отношении водителя был составлен административный протокол по трем статьям КоАП РФ.

Ранее в Кирове лихач на «Киа» устроил «блестящее» ДТП.