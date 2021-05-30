В Кировской области сняли на видео завтрак молодого лося

Видеозапись трапезы животного появилась на сайте Нургушского заповедника.

Поймать лося в объектив видеокамеры удалось старшему научному сотруднику заповедника Светлане Кондруховой.

Зимой лоси питаются грубой пищей – в основном, корой деревьев: сосны, осины и других пород. И тем с большим удовольствием весной они поедают нежные молодые листочки и травянистые растения. Выбор у животных большой: лоси используют в пищу порядка 250 видов растений.

Ранее мы писали, что в Кирово-Чепецке дрозды свили гнездо в детском саду.