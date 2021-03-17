В Кировской области собака напала на девочку

Инцидент произошел в поселке Оричи. По словам местной жительницы, собака напала на ее несовершеннолетнюю дочку. О происшествии женщина сообщила в прокуратуру.

При проверке сообщение подтвердилось. Информация была передана в управление ветеринарии, которому предстоит привлечь хозяина пса к ответственности. А сотрудники прокуратуры провели в поселке проверку соблюдения законодательства по отлову бездомных животных.

В ходе проверки выяснилось, что указанной деятельностью местные власти не занимаются, муниципальный контракт на отлов собак отсутствует, а торги даже не объявлялись.

По данному факту главе администрации муниципального района было внесено представление. Устранение нарушений проконтролирует прокуратура.

Ранее мы писали, что в Кировской области стая собак терроризирует целый поселок.