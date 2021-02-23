В Кировской области собака нашла пропавшего ребенка

Инцидент произошел в Котельниче. 8-летний мальчик пропал утром 22 февраля. Информация о пропавшем появилась в паблике «Типичный Котельнич».

К поискам сразу же подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Поисковые мероприятия осложнялись тем, что на улице стоял сильный мороз.

Вечером в группе появилось сообщение, что пропавшего нашли живым и здоровым. Как стало известно позже, мальчик гулял у магазина, замерз и пошел погреться в старую квартиру семьи. Там он уснул.

Найти потеряшку удалось благодаря немецкой овчарке Багире и ее хозяйке Наталье Спицыной. Собака взяла след и привела поисковиков к ребенку. Мама мальчика благодарна за помощь всем котельничанам.

— Спасибо вам огромнейшее. Пожалуйста, опубликуйте особую благодарность всему городу. Да, за то, что так отзывчивы наши люди! И пускай никто не говорит, что у нас плохие, озлобленные люди, что живётся нам плохо, что всё у нас не так… Спасибо огромнейшее всем, спасибо от чистого моего материнского сердца! – написала она в группе.

Ранее мы писали, что в Кирове нашли пропавшего подростка из Москвы.