В Кировской области собрали 30 тысяч ртутных ламп

Лампы, а также 2 тонны батареек, собранных в пунктах приема в прошлом году, направят на утилизацию. Большая часть опасных отходов была собрана в областном центре. Об этом сообщили в министерстве охраны окружающей среды.

Работа по созданию пунктов приема опасных отходов ведется в регионе уже шестой год. Пункты приема созданы в областном центре, Кирово-Чепецке, Омутнинске и Слободском. Также закуплено оборудование и определены места сбора отходов в Котельниче и Вятских Полянах. В Кирове за вывоз опасных отходов отвечает АО «Куприт».

Как рассказала глава министерства Алла Албегова, в 2020 году Кировская область также подключилась к проекту «Экозабота». В рамках проекта в 42 школах области организован сбор батареек. Позже их направляют на переработку.

— С каждым годом кировчане все более ответственно обращаются с опасными отходами и стараются уносить их в специализированные контейнеры, — подчеркнула Алла Албегова.

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