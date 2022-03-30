В Кировской области собрали первый этаж московского памятника деревянного зодчества

Вятские мастера продолжают работать над преображением московской усадьбы купца Масягина.

Несколько месяцев назад в Кировскую область был доставлен сруб памятника архитектуры XIX века — главного дома городской усадьбы купца Масягина.

Московский памятник архитектуры отреставрируют в нашем регионе, славящимся своими мастерами и хорошим лесом. Его восстановлением занимаются сотрудники вятских мастерских «ЭКОБАУ». Они пояснили, что на сегодняшний день уже завершен первый этап реставрации деревянного сруба московской усадьбы. А именно — восстановлен и собран первый этаж.

Для того, чтобы сохранить историческую аутентичность, вятские мастера задействовали технологии, используемые в период постройки памятника.

По информации портала realto.ru, возвращение памятника в Москву планируется в 2023 году. Затем постройку оставят на некоторое время в покое, чтобы она просохла. А завершат все реставрационные работы уже в 2024 году.

Фото: PR-агентство «Правила Общения» и из открытых источников