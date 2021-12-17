В Кировской области собственные доходы бюджета за 4 года выросли в полтора раза

Об этом на заседании областного Законодательного собрания сообщил председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Он выступил с докладом, в котором осветил основные направления развития Кировской области, а также подвёл итоги социально-экономического развития региона.

В текущем году наблюдается уверенный рост экономики. На это повлияла положительная динамика в промышленности. Подсчитано, что прирост составил сразу 13%.

— По объёму производства Кировская область занимает третье место среди регионов Приволжского федерального округа. Стабильная работа предприятия — залог роста зарплат, — подчеркнул Александр Чурин.

По другому показателю — по объему инвестиций в основной капитал, наш регион также среди лучших в ПФО. К концу года инвестиции достигнут уровня 67 млрд рублей. Как результат — увеличение собственных доходов бюджета. В 2021 году они впервые превысят 43 млрд рублей. Примечательно, что по сравнению с 2017 годом эта цифра выросла почти в 1,5 раза.

Такая ситуация способствует росту экономики и доходов. А ещё это поможет снизить госдолг региона. Планируется, что в 2025 году правительство погасит все коммерческие кредиты. Это снизит долговую нагрузку на региональный бюджет.

— Решение вопросов в финансово-бюджетной системе позволяет работать над социально-экономическим развитием региона. Основной инструмент здесь — это национальные проекты. На реализацию планируется направить 36 млрд рублей только за три года, — подчеркнул Александр Чурин.

Он ещё раз отметил, что важнейшая задача региональной власти, сделать так, чтобы людям хотелось жить в Кировской области и развиваться здесь.

Фото: Александр Папырин