В Кировской области сохранился дореволюционный конусный огнетушитель

Он находится в Пижанке. В Вятской губернии это устройство для тушения пожаров появилось в далеком 1911-м.

Сегодня, 7 февраля, необычный праздник. День огнетушителя. Именно в этот зимний день в 1863 году этот нужный для человечества предмет был запатентован инженером Аланом Креем. В дальнейшем огнетушители совершенствовались. Но продолжали очень дорого стоить. Так, знаменитый немецкий огнетушитель «Минимакс» в дореволюционной России можно было приобрести, заплатив за него от 25 до 60 рублей. За рубль в то время давали 25 буханок ржаного хлеба (по 400 гр каждая) или 14 белого (по 300 гр). Спокойствие и безопасность от огня в то время стоило дорого.

В Кировской области сохранился такой огнетушитель. Все желающие смогут посмотреть на этот исторический предмет. Он находится в Пижанке. В местном музее «Пожарная охрана Вятки». Его находка тоже была та еще история. Этот редкий фирменный (и дорогой) огнетушитель был случайно найден на складе одной из пижанских школ, где проводился ремонт.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области в огне погибли мужчина и женщина.

Фото и видео: МЧС России по Кировской области