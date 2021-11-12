В Кировской области сохранят все меры поддержки сельского хозяйства

Губернатор Игорь Васильев, депутаты Заксобрания и аграрии обсудили бюджет области на 2022 год.

В совещании приняли участие председатель правительства Александр Чурин, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков, министр финансов Лариса Маковеева, министр экономического развития Наталья Кряжева и председатель ОЗС Роман Береснев.

«Развитие агропромышленного комплекса – одно из приоритетов стратегического развития области. Для достижения поставленной цели используются все возможные инструменты, в том числе и государственные программы. Ежегодно сельхозтоваропроизводителям предоставляется господдержка на развитие племенного животноводства, возмещение затрат при строительстве и модернизации молочных комплексов и ферм и затрат на реализованное молоко, а также на развитие фермерских хозяйств и потребительских кооперативов. Мы уделяем особое внимание привлечению инвестиций в молочное производство»,- сказал в ходе мероприятия Игорь Васильев.

Изначально в текущем году на финансирование АПК и малых форм хозяйствования было предусмотрено 1,172 млрд руб, из которых 373 млн — средства областного бюджета. Но в течение года объемы средств областного бюджета несколько раз увеличивались.

Кроме того, 7 инвестиционных проектов привлекли из федерального бюджета 98 млн руб. Это дало возможность выделить из регионального бюджета еще 1,9 млн руб. Эта господдержка будет предоставлена сельхоз товаропроизводителям до конца года. Еще 406 млн аграриям перечислят до 1 декабря.

«Минсельхоз России разрабатывает документ, который предоставит молочным хозяйствам компенсацию части затрат на приобретение кормов. Ожидаемый объем средств федерального бюджета для Кировской области — 297 млн руб. Их планируют выделить до конца года», — проинформировал Алексей Котлячков.

В следующем году на финансирование мероприятий по развитию отраслей агропромышленного комплекса и развитию малых форм хозяйствования в рамках госпрограммы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» предусмотрен 1 млрд 162 млн руб. (262 млн — средства областного бюджета). Бюджет будет корректироваться в течение финансового года. При этом сохранятся все существующие меры поддержки отрасли.

Участники совещания обсудили сферы, на развитие которых необходимо направить господдержку.

«Это, безусловно, должна быть не только поддержка сельхозпредприятий, но и развитие социальной сферы и инфраструктуры районов», подытожил Игорь Васильев.

Аграрии могут принять участие в программе, в которой на 2022 год заложено 2,4 млрд руб. на создание инфраструктуры инвестиционных проектов — например, строительство объектов водоотведения и водоснабжения, объекты газификации и дороги.

Проект бюджета на 2022-2024 гг в рамках законодательства будет активно обсуждаться и с другими депутатами Заксобрания.

