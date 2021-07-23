В Кировской области сокращается выдача кредитных карт

Новых кредиток выдаётся всё меньше. По данным Национального бюро кредитных историй, в июне в России было выдано 0,97 млн новых кредитных карт, что на 3,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в мае – 1 млн единиц).

Сокращение объёмов выдачи новых кредитных карт отмечено в большинстве регионах страны. Наиболее существенное снижение (среди 30 регионов-лидеров по объёмам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Иркутская (-8,0%) и Ленинградская (-7,9%) области, Приморский край (-6,7%), а также Москва (-5,5%), Краснодарский край (-5,4%) и Санкт-Петербург (-5,3%).

В Кировской области снижение выдачи составило 6,9%. Если в мае в регионе было выдано 8371 кредитная карта, то в июне — 7795. По мнению экспертов, причиной является сдерживание выдачи новых кредиток самими банками.

— В сегменте кредитных карт банки по-прежнему придерживаются консервативной кредитной политики. По этой причине они предоставляют кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне. При этом стоит отметить, что при увеличении запрашиваемого заемщиками лимита требования к значению рейтинга возрастают, — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Вместе с тем, если сравнить ситуацию с аналогичным периодом прошлого года, то в июне 2021 года количество выданных новых кредитных карт, по сведениям НБКИ, выросло на 45,9% (в июне 2020 года – 0,66 млн ед.). По мнению специалистов, столь значительный рост обусловлен последствиями карантина 2020 года, когда выдача кредиток существенно сократилась.

Всё же, как отмечают сами банки, этот сегмент розничного кредитования удобен, и заёмщики будут продолжать им пользоваться, тем более что получают привлекательные условия: льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.