В Кировской области сократилось число безработных граждан

На 1 апреля число безработных граждан в Кировской области сократилось на 593 человека. В настоящее время в регионе зарегистрировано 6136 безработных. Об этом сообщил начальник управления ГСЗН Кировской области Руслан Бондарчук на заседании межведомственной комиссии по устойчивому развитию экономики.

Очередное заседание провел 12 апреля губернатор Игорь Васильев. Главной темой обсуждения стала ситуация на рынке труда. Для ее стабилизации принимается ряд мер.

Глава региона подчеркнул, что все они направлены на сохранение рабочих мест по ключевым отраслям экономики.

– Наша задача – помочь предприятиям в поиске новых работников и сохранении рабочих мест. Когда мы встречаемся с предпринимателями, то видим, что большинство из них подходят очень ответственно к сохранению своих трудовых коллективов, — отметил губернатор.

На сегодня областная служба занятости предлагает порядка 17 тысяч вакансий. Обучение и дополнительное образование работников, находящихся под риском увольнения, финансируется в том числе из федерального бюджета. Акцент при подготовке кадров делается на специальностях реального сектора экономики.

— Важно своевременно информировать будущих выпускников и молодых специалистов о потребности экономики в квалифицированных кадрах, об актуальных вакансиях и уровне заработной платы. Наибольшее внимание при этом должно быть уделено подготовке и привлечению специалистов в отрасль сельского хозяйства – одну из ключевых для экономики региона, — сообщил Игорь Васильев.

Работа есть. В настоящее время только АПК предлагает порядка 600 вакансий с конкурентоспособной заработной платой. Тем не менее руководители агропромышленных холдингов испытывают трудности с поиском специалистов.

Первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов рассказал о других мерах поддержки с федеральным финансированием. Это обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для безработных граждан, а также затрат на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения.

Данные меры будут реализованы при поддержке крупных предприятий региона: «Лепсе», «Молот-Оружие», ОАО «Веста», ОЦМ, фабрики «Лель» и других. По поручению губернатора предприятия будут обеспечивать не просто занятость, но и достоянный уровень зарплат. А надзорные органы проконтролируют организации, заявившие о риске массовых увольнений.