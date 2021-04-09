В Кировской области сообщили о закрытии автомобильных дорог для большегрузов

Мера временная и она направлена на сохранение трасс во время весенней распутицы.

Администрация Опаринского района сообщает о временном закрытии автодорог. А точнее по муниципальным трассам будет запрещено двигаться большегрузам с предельно допустимой нагрузкой.

Подобная практика существует в Кировской области уже давно. В разных районах в разное время закрывают дороги. Но связано это с одним — весенней распутицей.

Движение большегрузов ограничивают для сохранения дорог. Таким образом можно предотвратить деформацию дорожного полотна.

Опаринский район одним из первых сообщил об ограничениях. Они будут действовать с 20 апреля по 19 мая. Однако, они не распространяются на пассажирские перевозки, автомобили, которые везут продукты питания, животных, лекарства, корма для животных, топливо.

Фото: vologda.bezformata.com