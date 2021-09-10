В Кировской области составили типовой портрет пьяного водителя

В ГИБДД Кировской области составили типовой портрет пьяного водителя. Это было сделано на основе анализа ДТП с участием нетрезвых автомобилистов.

За 8 месяцев 2021 года в Кировской области произошли 122 аварии по вине нетрезвых водителей. В ДТП погибли 18 человек и пострадали 169.

Несмотря на печальную статистику, пьяных водителей автоинспекторы задерживают ежедневно. В 2021 году в регионе было зафиксировано 5276 нарушений, связанных с употреблением спиртного за рулем. Большая часть их них – в летний период.

Типичный пьяный водитель в Кировской области – официально не трудоустроенный мужчина в возрасте 25-40 лет. Самыми дисциплинированными являются водители до 18 и старше 65 лет. Они реже всего садятся за руль в нетрезвом виде. Значительно меньше частота «пьяных» поездок и у работающих граждан.

В ГИБДД напоминают, что вождение в нетрезвом виде карается лишением прав на срок 1,5-2 года и штрафом в размере 30 тысяч рублей. Повторное нарушение по данной статье является уже уголовным преступлением.

Ранее мы писали, что в Кировской области по вине выпившего водителя погибла 23-летняя девушка.