В Кировской области появится карта-схема охотничьих угодий

Разрабатывается схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий Кировской области. Проект реализует Вятский филиал ФГБУ «Рослесинфорг».

В документе описаны границы угодий с точными координатами, категориями и элементами среды обитания охотничьих животных и допустимыми нормами их добычи.

Сотрудники филиала провели полную инвентаризацию охотугодий, расположенных во всех районах области. Задача — дать исчерпывающую характеристику категорий и элементов среды обитаний животных, оценку её качества и пригодности для определенных видов охотничьих животных. Для этого, в частности, проводились исследования с применением космических снимков.

Общая площадь охотничьих угодий в регионе превышает 11 млн га. Насчитывается 88 охотпользователей и 110 закреплённых охотничьих хозяйств общей площадью 8,6 млн га. Остальная часть (38 участков общей площадью 2,9 млн га) — общедоступные угодья, в том числе с запретом охоты.

Согласно исследованиям, практически на всей территории области обитают бурые медведи. В основном – в Опаринском, Мурашинском и Нагорском районах (в каждом в среднем за 10-летний период находится более трёхсот животных). В 22 районах встречаются от 50 до 200 особей. А большинство волков обитает на севере региона.

Кроме того, в документе описаны нормы охоты на животных. Так, один охотник может за день добыть одного глухаря, трёх тетеревов и пять рябчиков, а в сезон — не более 50 бобров, до 35 куниц и до 10 росомах.

Ограничения зависят от количества особей в угодьях, их доступности (в общедоступных угодьях есть места с запретом охоты) или закрепленности территорий, поскольку имеются воспроизводственные участки, зоны натаски и нагонки собак.

Полный документ до конца лета опубликуют на сайте Управления охраны и использования животного мира Кировской области.