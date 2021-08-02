В августе в Кировской области состоится фестиваль «Васнецов-фест»

Васнецовский фестиваль традиционно пройдет в селе Рябово Зуевского района. Его открытие состоится 14 августа в 12 часов в местном филиале музея братьев Васнецовых.

«Васнецов-фест» посвящен 165-летию со дня рождения Аполлинария Васнецова и 40-летию со дня открытия музея художников братьев Васнецовых в Рябово.

Гостями праздника станут художники из разных регионов России, мастера-ремесленники и музыкальные коллективы. Все посетители фестиваля смогут принять участие в ярмарке, а также попробовать свои силы в мастер-классах, посетить Васнецовские места и познакомиться с картинами художников, написанными в день фестиваля.

Программа фестиваля «Васнецов-фест» 2021 в селе Рябово

11.00 – 15.00 – ярмарка «Народные промыслы Вятского края»

11.00 – 11.50 – выставка-конкурс «Мы дарим наше творчество тебе, родной музей!» (презентация поселений Зуевского района)

11.00 – 15.00 – демонстрационные мастер-классы мастеров декоративно-прикладного

11.00 – 15.00 – анимационные площадки для детей

12.00 – 13.00 – торжественная церемония открытия фестиваля

13.00 – 13.30 – концертная программа мужского ансамбля народной песни «Хлыновские бояре»

14.00 – 14.30 – концертная программа оркестра народных инструментов Вятской филармонии под руководством А. Чубарова

14.30 – экспресс-выставка участников Арт-проекта «Васнецовский август» на территории «Музея художников В.М. и А.М. Васнецовых «Рябово»

13.00 – 14.00 – мастер-классы. «Кукла-кубышка» (травница), «Изготовление дымковской игрушки», «Экопринт».

В течение дня в Рябово также будет работать «Сказочная тропа»

Цены на услуги музея:

Входной билет в дом-музей – 80 рублей

Входной билет в дом-музей с экскурсией – 150 рублей

Входной билет в выставочный зал – 40 рублей

Пешеходный маршрут «Сказочная тропа» – 40 рублей

Мастер-классы – 150 рублей

Ранее мы писали, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки был перенесен фестиваль «Истобенский огурец» в Оричевском районе.